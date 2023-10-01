SON DAKİKA | İstanbul’da sağanak yağış etkili olmaya başladı! İBB bir kez daha sınıfta kaldı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, her yağmur sonrası olduğu gibi mega kenti etkisi altına sağanak ardından bir kez daha sınıfta kaldı. İstanbul'un pek çok noktasında altyapı çökerken temizlenmeyen rögar kapaklarının tıkanması ile pek çok noktayı sel bastı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Hüseyin Koçak ile İstanbul sokaklarına inerek mega kentteki son durumu aktardı. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağışın gün boyu etkisini artırması ve yaklaşık saatte 100 KG. yağış düşmesi bekleniyor.