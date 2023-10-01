01 Ekim 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
SON DAKİKA | İstanbul’da sağanak yağış etkili olmaya başladı! İBB bir kez daha sınıfta kaldı
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, her yağmur sonrası olduğu gibi mega kenti etkisi altına sağanak ardından bir kez daha sınıfta kaldı. İstanbul'un pek çok noktasında altyapı çökerken temizlenmeyen rögar kapaklarının tıkanması ile pek çok noktayı sel bastı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Hüseyin Koçak ile İstanbul sokaklarına inerek mega kentteki son durumu aktardı. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağışın gün boyu etkisini artırması ve yaklaşık saatte 100 KG. yağış düşmesi bekleniyor.