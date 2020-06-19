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Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası resmen açıkladı! Maske takmayana 900 lira ceza |Video

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Giriş: 19.06.2020 18:02
Güncelleme:19.06.2020 19:21
Son dakika haberi; İstanbul'da maske takmamanın cezası ilçelere göre farklılık gösteriyordu. Bu farklılık alınan kararla sona erdi. İstanbul genelinde maske takmamanın cezası 900 lira olarak belirlendi. Bu ceza maske takmayan ya da maskesini kuralına göre takmayanlara uygulanacağı duyuruldu.

İstanbul'da maske takmamanın cezası kaymakamlıklar tarafından belirlendiği için ilçeden ilçeye ceza miktarı farklılıklar gösteriyordu.

Farklılık alınan kararla son buldu.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ile İstanbul Valiliği'nin yaptığı toplantı sonrası ceza miktarı belirlendi.

MASKE TAKMAMANIN CEZA BELLİ OLDU

Kentte maske takmayanlara ya da maskesini kurallara göre takmayanlara 900 lira ceza kesilecek.

İstanbul'da maske takmamanın cezası resmen açıkladı
İstanbul'da maske takmamanın cezası resmen açıkladı
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