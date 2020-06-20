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Son dakika: İstanbul'da freni patlayan minibüs duvara çarptı! Çok sayıda yaralı var |Video

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Giriş: 20.06.2020 17:29
Güncelleme:20.06.2020 17:38
Son dakika haberi; İstanbul Ümraniye'de freni patlayan yolcu minibüsü kaza yaptı. Hızla duvara çarpan minibüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı. Yaralı yolcular arasında hayati tehlikesi olan yolcunun olmadığını bildirildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar çevredeki hastanelere taşındı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır olay yerindeki son durumu aktardı.

Son dakika haberi; İstanbul Ümraniye'de freni patlayan yolcu minibüsü kaza yaptı. Hızla duvara çarpan minibüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı. Yaralı yolcular arasında hayati tehlikesi olan yolcunun olmadığını bildirildi.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar çevredeki hastanelere taşındı.

A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır olay yerindeki son durumu aktardı.

Ümraniye'de iddiaya göre freni patlayan yolcu minibüsü bir otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıktı. İçi yolcu dolu minibüs parktaki yeşillik alana devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Şerifali Mahallesi Tezcan caddesi ile Akdağ Caddesi kesişiminde meydana geldi. Dudullu-Bostancı hattında çalışan 34 M 0787 plakalı yolcu minibüsünün iddiaya göre freni patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, bir otomobile çarptıktan sonra parktaki yeşillik alana devrildi. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza çevresini güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri minibüs altında sıkışan kadın yolcuyu çıkartarak ambulansa verdi. Kazada yaralılar görevliler ve vatandaşların yardımıyla ambulansa taşındı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI

Görgü tanıkları, "Minibüsün freni patladı. Yokuş aşağıya inerken bir otomobile çarptıktan yeşillik alana devrildi. Çok yaralı vardı" diye konuştu. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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