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Son dakika | İstanbul’da dolu yağışı etkili oldu

A Haber
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Giriş: 22.03.2021 17:14
Son dakika haberi...Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının arından İstanbul’da dolu yağışı etkili oldu. Bu önemli gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İstanbul'da etkili olan yağmurla beraber aralıklarla dolu yağışı da etkili oldu. Gece saatlerinde çamur yağışının etkili olduğu kentte sabah saatlerinde güneş açmıştı. İstanbul semalarında öğlen saatlerinden sonra açık hava yerini kara bulutlara bıraktı. Aniden bastıran yağmurla beraber kentin birçok noktasında dolu yağdı görüldü. Topkapı'da yağan dolu ile birlikte zaman zaman trafiğin oluştuğu görüldü.

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İstanbul’da dolu yağışı etkili oldu
İstanbul’da dolu yağışı etkili oldu
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