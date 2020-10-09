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Son dakika: İstanbul'da beklenen dolu yağışı bugün gelecek mi? Uzman isim gün verip uyardı

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Giriş: 09.10.2020 10:34
Güncelleme:09.10.2020 10:43
Son dakika haberi... İstanbul'da dolu alarmı verilmişti ilk gün korkulan olmadı ancak Cuma günü için de uyarılar vardı. Peki bugün dolu riski devam ediyor mu? İstanbul'da beklenen dolu yağışı bugün gelecek mi? Dolu riski sürüyor mu? Yağışlar etkili olacak mı? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Sevinç Asılhan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... İstanbul'da dolu alarmı verilmişti ilk gün korkulan olmadı ancak Cuma günü için de uyarılar vardı. Peki bugün dolu riski devam ediyor mu? İstanbul'da beklenen dolu yağışı bugün gelecek mi? Dolu riski sürüyor mu? Yağışlar etkili olacak mı? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Sevinç Asılhan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: İstanbulda beklenen dolu yağışı bugün gelecek mi? Uzman isim gün verip uyardı SON DAKİKA: İSTANBUL'DA BEKLENEN DOLU YAĞIŞI BUGÜN GELECEK Mİ? UZMAN İSİM GÜN VERİP UYARDI

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