Son dakika: İstanbul'da beklenen dolu yağışı bugün gelecek mi? Uzman isim gün verip uyardı

İstanbul'da dolu alarmı verilmişti ilk gün korkulan olmadı ancak Cuma günü için de uyarılar vardı. Peki bugün dolu riski devam ediyor mu? İstanbul'da beklenen dolu yağışı bugün gelecek mi? Dolu riski sürüyor mu? Yağışlar etkili olacak mı? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Sevinç Asılhan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.