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Son dakika: İstanbul'da beklenen dolu yağışı bugün gelecek mi? Uzman isim gün verip uyardı

Son dakika haberi... 'da alarmı verilmişti korkulan olmadı ancak Cuma günü için de uyarılar vardı. Peki bugün dolu riski devam ediyor mu? 'da beklenen bugün gelecek mi? Dolu riski sürüyor mu? Yağışlar etkili olacak mı? uzmanı Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Son dakika: İstanbul'da beklenen dolu yağışı bugün gelecek mi? Uzman isim gün verip uyardı

İstanbul'da dolu alarmı verilmişti ilk gün korkulan olmadı ancak Cuma günü için de uyarılar vardı. Peki bugün dolu riski devam ediyor mu? İstanbul'da beklenen dolu yağışı bugün gelecek mi? Dolu riski sürüyor mu? Yağışlar etkili olacak mı? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Sevinç Asılhan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: İstanbul'da beklenen dolu yağışı bugün gelecek mi? Uzman isim gün verip uyardı

İSTANBUL İÇİN DOLU UYARISI YOK

Asılhan, "İstanbul için böyle bir dolu uyarısı yok. Yarın yağış var fakat bu da düşük bir ihtimal var. Düşük derecede yağış bırakacak İstanbul için. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da dolu yağışı yok Pazartesi gününe kadar" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İstanbul'da beklenen dolu yağışı bugün gelecek mi? Uzman isim gün verip uyardı

CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ İHTİMALİ VAR

Cumartesi günü bir yağış ihtimali var. Pazar - Pazartesi günleri yağış ihtimali yok İstanbul için.

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