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27.12.2019
Son dakika: İstanbul'a kar yağdı! İşte ilk görüntüler |Video
Son dakika haberi... İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü. İşte ilk görüntüler.
İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı.
Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü. İşte ilk görüntüler.
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