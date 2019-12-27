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27.12.2019

Son dakika: İstanbul'a kar yağdı! İşte ilk görüntüler |Video

Son dakika haberi... İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü. İşte ilk görüntüler.

İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı.

Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü. İşte ilk görüntüler.

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