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Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk ne kadar? İşte son durum
Son dakika haberi... İstanbul trafiğinde son durum ne? Megakentte kısıtlama sonrası trafikte yoğunluk yüzde 47'i buldu. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay İstanbul trafiğindeki son durumu bölgeden aktardı.
Son dakika haberi... İstanbul trafiğinde son durum ne? Megakentte kısıtlama sonrası trafikte yoğunluk yüzde 47'i buldu. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay İstanbul trafiğindeki son durumu bölgeden aktardı.