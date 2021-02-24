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Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk ne kadar? İşte son durum

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Giriş: 24.02.2021 08:30
Güncelleme:24.02.2021 08:46
Son dakika haberi... İstanbul trafiğinde son durum ne? Megakentte kısıtlama sonrası trafikte yoğunluk yüzde 47'i buldu. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay İstanbul trafiğindeki son durumu bölgeden aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul trafiğinde son durum ne? Megakentte kısıtlama sonrası trafikte yoğunluk yüzde 47'i buldu. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay İstanbul trafiğindeki son durumu bölgeden aktardı.

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