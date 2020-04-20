Son dakika: İstanbul için sevindirici gelişme! Koronavirüs vaka sayılarında pik seviyesine yaklaşıldı |Video

Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürerken son gelen veriler umutlandırdı. Vakalardaki artış hızının düşmesiyle birlikle normalleşme süreci ile ilgili planlamalara başlandı. Eğer bir dalgalanma olmazsa Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme sürecine geçilecek. Her il için farklı uygulama gündeme gelecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum nasıl? Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz devamında düşeceğini biliyoruz." sözleri vatandaşları heyecanlandır.

Önümüzdeki iki hafta kritik... Gelen verilerde dalgalanma olmazsa Ramazan Bayramı'nın ardından normalleşme süreci gündeme gelecek.

Bakan Koca, "Şu anki tablomuz, hasta artış hızımızın düştüğü, ölüm artış hızımızın durağan bir döneme girdiği. Sağlık kuruluşlarımızın yatak doluluk, yoğun bakım doluluk ve entübe yani ventilatörlerimizin doluluk oranı stabilleşti. Bu tablo bizim için sevindirici." sözleri gelecek günler için umut verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çizdiği bu tablo sonrasında planlamalar başladı.

Buna göre kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak. Haziran ayı başında her il için farklı uygulamaya gidilecek.

"İSTANBUL'DA PİK NOKTASINA GELİNDİ"

Sağlık Bakanlığında yapılan değerlendirme toplantılarında, İstanbul'da en çok hastanın görüldüğü yani pik noktasına gelindiği ve yatay bir seyrin izleneceği plato noktasına yaklaşıldığı, Ankara ve İzmir'in henüz bu noktadan uzak olduğu belirlendi.

Toplantılarda masaya yatırılan bir diğer konu hastanelere yapılan acil başvurular. Hem İstanbul hem de Anadolu'daki hastanelerin acil servislerine 'korona' başvurularında azalma var. Son 4-5 gündür hem vakalar katlanarak artmıyor. Hem de vaka artış hızı eğrisi daha yatay hale geliyor.

Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre, verilerde yaşanan iyileşme devam eder ve kurallara uyulursa Ramazan Bayramı'ndan sonra kısıtlamalar esnetilebilir. Bu kısıtlamalardan hangilerinin, hangi ilde ne şekilde esnetileceğine ise il pandemi kurullarında karar verilecek.

30 NİSAN SONRASI OKULLAR AÇILACAK MI?

Okulların açılması konusunda da kademeli bir süreç işleyeceği belirtiliyor. Yurt içi seyahat yasağına yönelik bazı esnemelere gidileceği,

kademeli olarak kapalı olan bazı iş yerlerinin açılması, dışarı çıkması yasak olan yaş gruplarına yönelik de bazı istisnalar getirileceği belirtiliyor.