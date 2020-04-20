Koronavirüs nasıl ayırt edilir? Hapşırık korona belirtisi mi? |Video

Bahar geldi, özellikle bu dönemde alerjik hastalıkları olanlar semptomları göstermeye başlıyor? İşte bu nedenle koronavirüs ile diğer hastalıklar da karıştırılıyor? Peki koronavirüs diğer üst solunum yolu hastalıklarından nasıl ayırt edilebilinir? Hapşırmak korona belirtisi mi? İşte yanıtı...

Bahar geldi, özellikle alerjisi olanlar için de riskli bir dönem başladı.

Peki bu dönemde alerji belirtileriyle koronavirüsü nasıl ayırt edeceğiz? Uzmanlara göre; koronavirüs ile alerjinin belirtileri farklı.

Koronavirüs belirtilerinde özelliklte;

-yüksek ateş

- halsizlik

- öksürük

- balgam

- nefes darlığı

- boğaz ağrısı

- koku ve tat alma bozukluğu

- ishal

- ve mide bulantısı

gibi şikayetler baş gösteriyor.

Üstelik uzmanlara göre; bu belirtilerin tek tek değil, birkaçının bir arada görülmesi gerekiyor. özellikle nefes darlığı, ateş ve öksürük ise hastalığın ağır seyredeceğine işaret ediyor.

HAPŞIRIK KORONA BELİRTİSİ Mİ?

Özellikle koronavirüsü diğer hastalıklardan ayırt eden en belirgin özellikler ise hapşırık ile burun kaşıntısı.

Uzmanlar alerjik rinitli hastaların ilaçlarını almasını ve özellikle polen alerjisi olanların evden çıkmamasını öneriyor. Bu hastaların özellikle rüzgar olmadığı zamanlarda evi havalandırmaları gerekiyor.

Uzmanlar alerjik astımı olan hastaları da uyarıyor. Bu hastalarda da nefes darlığı, öksürük gibi şikayetlerin olabileceğine vurgu yapan uzmanlar, bunun koronavirüsle karıştırılmaması gerektiğini söylüyor. Astım hastalarının tedavilerinde kullanıldıkları steroidin ise Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanmada fazladan bir risk oluşturmadığına vurgu yapıyor. Bu nedenle, astım hastalarının endişe ederek tedavisini kesmemeleri gerekiyor.

Bu arada hastalık belirtileri koronavirüsle temastan 2 ile 14 gün sonra ortaya çıkıyor.



Hastalık gençlerde ve çocuklarda ise hiçbir belirti vermeden seyredebiliyor.