Türkiye'nin corona virüs haritasında son durum nasıl? İşte İstanbul'da son durum |Video

Son dakika haberi; Türkiye'de son 3 günün verileri açıklandı. Vaka sayısı 80 bini aşarken iyileşen kişi sayısı da 12 bine yaklaştı. Peki bu vakaların Türkiye haritasına yayılımı nasıl oldu? En çok vaka hangi ilimizde... İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in koronavirüs haritasına yansıyan görüntüsü...

Son dakika haberi; Türkiye'de son 3 günün verileri açıklandı. Vaka sayısı 80 bini aşarken iyileşen kişi sayısı da 12 bine yaklaştı. Peki bu vakaların Türkiye haritasına yayılımı nasıl oldu? En çok vaka hangi ilimizde...

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in koronavirüs haritasına yansıyan görüntüsü...