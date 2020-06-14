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Son dakika: İstanbul güne yağmurla başladı! Hava durumu nasıl olacak?

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Giriş: 14.06.2020 10:23
Güncelleme:14.06.2020 10:23
Son dakika haberi... İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Güne yağmurla başlayan İstanbul'da yağışlar devam edecek mi? Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, canlı yayında anlattı.

Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla devam ediyor.

Yağmura aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, Üsküdar Salacak Sahili'nde denize girerken, bazı vatandaşların da spor yaptığı görüldü.

Yağmura rağmen Salacak Sahili'nde denize giren vatandaşlardan Ercan Yürek, "İstanbul'un simgesi Kız Kulesi'nde böyle yağmurlu bir havada sevdiğiniz dostlarınızla yüzmeyi tavsiye ediyorum. Islanmaktan korkmayın, zaten ıslak çıkıyorsunuz. Soğuk, sıcak fark etmiyor. Her pazar günü buradayız. İstanbul'un en güzel yerinde kulaç atıyoruz" diye konuştu.

Avrupa Yakası'nda da yağış etkisini artırmaya başladı.

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