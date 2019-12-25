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25.12.2019
Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da İETT otobüs şoförünü linç etmek istediler | O anlar kamerada
İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobillerine sürttüğü gerekçesiyle İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, aracı yumruklayıp tekmeledi, şoförü darp etmek istedi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
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