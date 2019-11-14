14 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
14.11.2019

Son dakika: İstanbul Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı! Yaralılar var |Video

Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan'da okul servisinin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaralandı. Olay yerinde ilk görüntüler...

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokağında 34 NC 7767 plakalı öğrenci servis minibüsü, yokuşta kontrolden çıkarak bir direğe çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışıp çıkamadıkları görülen öğrenciler, civardaki vatandaşların müdahalesiyle çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, yokuştan kaymaya devam eden aracı iple elektrik direğine bağladı.

Olay yerinden kaçtığı belirlenen servis şoförünün kimliğinin tespitine çalışılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul'da okul servisi kaza yaptı! Yaralılar var
İstanbul'da okul servisi kaza yaptı! Yaralılar var
Aydınlatma direğine takılan klozet şaşkınlık yarattı
Aydınlatma direğine takılan klozet şaşkınlık yarattı
Et dönerdeki hileye dikkat!
Et dönerdeki hileye dikkat!
Ekmek Teknesi'nin mahallesi!
Ekmek Teknesi'nin mahallesi!
'Boğaz'da can pazarı
'Boğaz'da can pazarı
İstanbul Bayrampaşa’da banka soygunu!
İstanbul Bayrampaşa’da banka soygunu!
Helikopter anne ne demek?
Helikopter anne ne demek?
Müge Anlı o sözlerle şoke oldu: Katili söylersem...
Müge Anlı o sözlerle şoke oldu: Katili söylersem...
Elazığ’da feci kaza!
Elazığ’da feci kaza!
Son dakika: İzmir'de kan donduran infaz!
Son dakika: İzmir'de kan donduran infaz!
Doğar doğmaz asker selamı verdi!
Doğar doğmaz asker selamı verdi!
Rabia Naz'ın ölümünde sır perdesi! Baba DNA örneği verecek
Rabia Naz'ın ölümünde sır perdesi! Baba DNA örneği verecek
Daha Fazla Video Göster