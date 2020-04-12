Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı |Video

Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda akşam saatlerinde polislere ateş açan ve vurularak yaralanan saldırgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarındaAli M. kapalı olan akaryakıt istasyonuna girmek istedi. O sırada olay yerinde görevli polis ekipleri gelerek duruma müdahale etti. Müdahale sırasında 2 polis yaralandı, saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

POLİSLERE SALDIRMADAN ÖNCE BAŞKASINI BIÇAKLAMIŞ

Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Irmak Caddesi'nde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan Ali M. olay yerinde kaçtı. Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bir akaryakıt istasyonuna geldikten hemen sonra tesadüfen istasyona giren polis ekiplerini gören Ali M. paniğe kapıldı. Polislerin kendisini gözaltına almaya geldiğini zannedip polislere saldırdı. Çıkan arbede de komiser yardımcısı Murat T.'nin yere düşen silahını alıp sağa sola ve polislere ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büroda görevli Gürhan K. sağ ve sol kolundan Gökhan O. ise darp sonucu yaralandı.

SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı polisler ve saldırgan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı saldırganın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Ticari araca çok sayıda mermi isabet ettiği görülürken polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken olay yeri inceleme polisler bulvar üzerinde akaryakıt istasyonunun içerisinde çok sayıda boş kovan tespit etti.