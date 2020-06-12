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Son dakika: Iğdır'da gece gündüze döndü! O anlar saniye saniye kaydedildi |Video

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Giriş: 12.06.2020 08:51
Güncelleme:12.06.2020 08:59
Son dakika haberi... Iğdır'da gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası şimşekler geceyi aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Türkiye'nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyordu. Iğdır'da başlayan yağmur, gök gürültüsü ve sağanak yağış ile birlikte etkisini geç saate kadar sürdürdü. Çekilen görüntülerde geceyi gündüz gibi aydınlatan şimşekler saniye saniye kaydedildi.
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