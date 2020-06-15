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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'de depreme yakalandı! O anlar kamerada |Video

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Giriş: 15.06.2020 11:33
Güncelleme:15.06.2020 11:38
Son dakika haberi... Bingöl'de dün meydana gelen depremin ardından bugün saat 09.51'de yeni bir deprem daha meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler 5.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Bingöl'de dün meydana gelen depremin ardından bugün saat 09.51'de yeni bir deprem daha meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler 5.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı. O anlar ise kameralara yansıdı.

İşte o görüntüler;


Son dakika: Bingöldeki deprem bölgesinden yeni görüntüler! Gün ağarınca ortaya çıktı... |Video SON DAKİKA: BİNGÖL'DEKİ DEPREM BÖLGESİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER! GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI... |VİDEO
Son dakika: Bingölde 5,6lık yeni deprem! Son depremler... SON DAKİKA: BİNGÖL'DE 5,6'LIK YENİ DEPREM! SON DEPREMLER...

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