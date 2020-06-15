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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'de depreme yakalandı! O anlar kamerada |Video
Son dakika haberi... Bingöl'de dün meydana gelen depremin ardından bugün saat 09.51'de yeni bir deprem daha meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler 5.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı. O anlar ise kameralara yansıdı.
Bingöl'de dün meydana gelen depremin ardından bugün saat 09.51'de yeni bir deprem daha meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler 5.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı. O anlar ise kameralara yansıdı.
İşte o görüntüler;