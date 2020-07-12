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Son dakika haberleri | Heybeliada'da yangın! Bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi

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Giriş: 12.07.2020 18:32
Güncelleme:12.07.2020 18:37
Son dakika haberi... Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesine gidiyor. Bakan Pakdemirli, "Heybeliada'daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi." dedi.

İstanbul Heybeliada'da bir binada yangın çıktı.

Yükselen dumanların birçok yerden görüldüğü yangın için çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesine gidiyor.

Bakan Pakdemirli, "Heybeliada'daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi." dedi.





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