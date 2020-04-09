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09.04.2020

Siyah maskelerdeki tehlike! Koronavirüse karşı hangi maskeler kullanılmalı? Uzman isim canlı yayında uyardı |Video

Koronavirüsten (Covid-19) korunmak için en önemli tedbirlerden biri de maske kullanmak. Peki virüse karşı hangi maskeler kullanılmalı? Kullandığımız maskeler ne kadar güvenli? Son dönemde sıkça görülen siyah maskeler güvenli mi? Uzman isim siyah maskelere karşı uyardı. A Haber canlı yayınında konuşan iş güvenliği uzmanı Ozan Ergin, siyah maskelerin kullanılmaması gerektiğini belirterek, "İnsanları koruyacağına dair herhangi bir standart söz konusu değil sağlıklı da değil" ifadelerini kullandı. Ergin hangi maskelerin kullanılması gerektiğini canlı yayında anlattı.
Sahte maske ve dezenfektanı anlamanın en kolay yönetimi! Uzman isim A Haberde anlattı |Video SAHTE MASKE VE DEZENFEKTANI ANLAMANIN EN KOLAY YÖNETİMİ! UZMAN İSİM A HABER'DE ANLATTI |VİDEO
Uzman isim uyardı: Ventilli maske kullanımı virüsü yayabilir UZMAN İSİM UYARDI: VENTİLLİ MASKE KULLANIMI VİRÜSÜ YAYABİLİR

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