Siyah maskelerdeki tehlike! Koronavirüse karşı hangi maskeler kullanılmalı? Uzman isim canlı yayında uyardı |Video

Koronavirüsten (Covid-19) korunmak için en önemli tedbirlerden biri de maske kullanmak. Peki virüse karşı hangi maskeler kullanılmalı? Kullandığımız maskeler ne kadar güvenli? Son dönemde sıkça görülen siyah maskeler güvenli mi? Uzman isim siyah maskelere karşı uyardı. A Haber canlı yayınında konuşan iş güvenliği uzmanı Ozan Ergin, siyah maskelerin kullanılmaması gerektiğini belirterek, "İnsanları koruyacağına dair herhangi bir standart söz konusu değil sağlıklı da değil" ifadelerini kullandı. Ergin hangi maskelerin kullanılması gerektiğini canlı yayında anlattı.