Siber suç operasyonlarında 826 şüpheli yakalandı: 444 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 444'ü tutuklanırken, 254 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışmalar yürütüldü.