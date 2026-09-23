Yunanistan'ın Meis hesabı ne?

Meis; Türkiye kıyılarının hemen karşısında, Kaş'a yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta küçük bir ada. Ancak Atina, bu küçük ada üzerinden Doğu Akdeniz'de daha geniş bir deniz yetki alanı tezini gündeme getiriyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in son Meis ziyaretiyle birlikte tartışmalar yeniden alevlendi. Peki Atina neden Meis'i sürekli öne çıkarıyor? Yunanistan'ın Doğu Akdeniz hesabı ne? Ankara, sahada ve masada bu hamlelere nasıl karşılık veriyor? Ege'den Doğu Akdeniz'e uzanan Türkiye-Yunanistan denklemi, A Haber'in "Analiz" özel haberinde ele alındı.