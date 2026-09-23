Başkan Erdoğan: "Biz sussak tarih susmayacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sezai Karakoç'un "Onlar Sanıyorlar ki" şiirinden alıntı yaptı. Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde paylaştığı o dizeler şöyle: "Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar, vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar."