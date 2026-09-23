Başkan Erdoğan'ın BM hitabı dünya basınında! Sözleri manşetlere taşındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması dünya basınında geniş yankı buldu. Başkan Erdoğan'ın Gazze, KKTC, küresel adalet ve uluslararası sistem başlıklarındaki mesajları farklı ülkelerin medya kuruluşlarında haberleştirildi. İspanyol basınından Arap medyasına, Yunan ve İsrail basınından uluslararası yayınlara kadar birçok kuruluş Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasına geniş yer verdi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Erdoğan'ın açıklamalarının dünya basınındaki yansımalarını Londra'dan canlı yayında aktardı.