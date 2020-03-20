Sahte maske ve dezenfektanı anlamanın en kolay yönetimi! Uzman isim A Haber'de anlattı |Video

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle maske ve dezenfektan satışları arttı ve piyasada bu ürünlerin sahteleri ortaya çıkmaya başladı. Medikal ürünlerdeki sahtecilik nasıl anlaşılır? Vatandaşlar sahte maske ve dezenfektanların nasıl anlaşılacağını merak edip araştırıyor. Sahte maske ile gerçek maske nasıl ayırt edilir? Gerçek dezenfektanı nasıl anlarız? Uzman isim Vefa Türksever, A Haber ekranlarında bu ürünleri anlamanın en kolay yöntemini anlattı.