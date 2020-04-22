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Son dakika haberi... Koronavirüs komedisi! "Kendimi de 4 gün balkonda bekletiyorum" |Video
Son dakika haberi... Koronavirüs günlerinde sosyal medyada paylaştığı komik video görüntüleriyle oldukça ilgi toplayan komedyen Tahsin Hasoğlu, A Haber canlı yayınına katılarak o görüntüleri anlattı. Hasoğlu, çektiği video kliplerde "Marketten aldığım eşyalarla birlikte kendimi de 4 gün balkonda bekletiyorum. Bulaşık deterjanını bulaşık deterjanıyla yıkıyorum ikisini de çamaşır suyunda bekletiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
KARANTİNADA GÜLÜMSETEN ADAM
Koronavirüsle ve koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili komik videolar çeken Hasoğlu, "Yakınınızda bu tip insanlar var mı?" sorusuna "Var. Ben ve eşim. En başta biz varız. Benzer hikayeyi her gün yapıyorlar. İş o seviyeye geliyor. Balkonda bir iki saat dursam öyle mi girsem diye düşünüyorum." yanıtını verdi.
GÜLMEYE İHTİYACIMIZ VAR
Hasoğlu, çektiği görüntülere olumlu geri dönüş aldığını belirterek, "Çok eğleniyorlar. Herkes izliyor. Karantina günlerinde gülmeye eğlenmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
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