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Fon düzenlemesi Meclis'ten geçti! 1 milyon liraya kadar ödemeler nasıl yapılacak?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon düzenlemesi Meclis'ten geçti! 1 milyon liraya kadar ödemeler nasıl yapılacak?

Fonların tasfiye sürecine ilişkin 9 maddelik yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle fon varlıklarının satışından elde edilen gelirlerin hak sahiplerine aktarılması ve tasfiye sürecinin hızlandırılması hedefleniyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ödemelerde önceliğin 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan küçük yatırımcılara verilmesinin planlandığını belirterek sürecin işleyişine ilişkin ayrıntıları anlattı.

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