Dün Berat Albayrak, bugün Cevdet Yılmaz! Fon tartışmasında dezenformasyon iddiası

Dün eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hedef alındı. Yılmaz, 11 Aralık 2025'teki finans zirvesinde yaptığı konuşmanın bağlamından koparılarak çarpıtıldığını belirterek dezenformasyon iddialarına tepki gösterdi. Fon gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin açıklamasını savunan Yılmaz, meşru yatırımcıların haklarını ve sermaye piyasalarını korumaya devam edeceklerini vurguladı. Konu, A Haber canlı yayınında da değerlendirildi.