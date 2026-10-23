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29 Ekim'de ulaşım ücretsiz! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi hatlar bedava olacak?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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29 Ekim'de ulaşım ücretsiz! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi hatlar bedava olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı bazı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın, Ankara'da Başkentray'ın, İzmir'de ise İZBAN'ın gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, uygulamayla vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nda hızlı ve kolay ulaşım imkânından yararlanacağını belirtti.

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