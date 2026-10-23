KAAN’dan KORKUT’a Türkiye’nin savunma gücü! F-35’i geride bırakan görünmezlik, dronlara milli kalkan

Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları, Milli Muharip Uçak KAAN'dan KORKUT'a, MKE TOLGA'dan yeni nesil dron mühimmatlarına kadar dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Askeri Stratejist Eray Güçlüer, KAAN'ın radar görünürlüğünün F-35'ten daha düşük olduğunu belirterek milli uçağın Haziran 2028'de envantere girmesinin hedeflendiğini açıkladı. MKE TOLGA'nın dakikada 3 bin 200 atım kapasitesine ulaştığını belirten Güçlüer ve Akademisyen Dr. Tolga Sakman, Türk savunma sanayiinin küresel ölçekte örnek gösterilen üretim gücünü A Haber canlı yayınında değerlendirdi.