Çukurova Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: İki eski ve mevcut başkan dahil 34 kişi tutuklandı

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, rüşvet ve suç örgütü soruşturmasında, aralarında Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski başkan Soner Çetin'in de bulunduğu 34 kişi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli gözaltına alınırken, ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük iddiaları mercek altına alındı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, belediye önünden soruşturmanın ayrıntılarını aktardı.