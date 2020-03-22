İstanbullular "evde kal" çağrısına uyuyor mu? İşte Pazar sabahı Arnavutköy sahilinden görüntüler |Video

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara dışarıya çıkma yasağı getirildi. Peki vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyuyor mu? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, bu sabah Arnavutköy sahilinden son durumu aktardı. Vatandaşlar çağrıya rağmen sahile akın edip balık tutmaya devam etti.