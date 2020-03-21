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21.03.2020

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstüne sokağa çıkma sınırlandırılması geldiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın  ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları  İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırıldı.'' ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı, bu gece 24.00'ten itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi.

BAKANLIK AÇIKLADI BU GECEDEN İTİBAREN YASAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunu'nun 11. ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır." ifadesine yer verildi.

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