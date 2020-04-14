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14.04.2020

İstanbul Beylikdüzü'nde korku dolu anlar kamerada! Ekrem İmamoğlu'na isyan etti tesisi ateşe verdi |Video

İstanbul Beylikdüzü'nde bir şahıs İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda ve Canan Kaftancıoğlu'na isyan ederek buz pistini ateşe verdi. Korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na "Allah belanızı versin" diye seslenen şahıs polis tarafından ikna edilip gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi'nde bulunan üstü kapalı buz pistine elinde silahla gelen kişi yangın çıkardı. İhbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmeye hazırlanan itfaiye ekiplerini gören çalışan, pompalı tüfekle tehditler savurarak, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini engelledi.



Alevlere müdahale edemeyen itfaiye ekipleri durumu polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan pompalı tüfekle havaya ateş açarak itfaiye ekiplerini uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı kısa sürede ikna etti.

Elindeki pompalı tüfeği yeşillik alana atan saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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