Alibeyköy’de caddeler su altında! Tramvay hattı da sulara gömüldü

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak, Eyüpsultan’a bağlı Alibeyköy’de su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokakların yanı sıra tramvay hattı da su altında kalırken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı. Mazgalların tıkandığını belirten vatandaşlar yaşananlara tepki gösterirken, Meteoroloji sel ve su baskını riskine karşı uyardı.