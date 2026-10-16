Gültekin’in acı kaybını nefret malzemesi yaptılar

Düzce’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in vefatının ardından sosyal medyada yapılan tepki çeken paylaşımlar gündem oldu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber’de Cansın Helvacı’nın konuğu olduğu yayında, acının siyasi ve ideolojik hesaplaşmalara alet edilmesine tepki gösterdi. Müderrisoğlu, ölüm ve yas karşısında insani değerlerin korunması gerektiğini vurgulayarak toplumsal vicdan çağrısında bulundu.