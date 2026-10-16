İstanbul’da yeni sel riski! Meteoroloji uzmanından Marmara ve Ege için kritik uyarı

İstanbul’da sel ve heyelanların ardından Marmara Bölgesi için yeni kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, yağışlı sistemin etkisini sürdüreceğini ve İstanbul’da öğleden sonra başlayıp gece boyunca şiddetlenebileceğini belirtti. Toprağın neme doyduğuna dikkat çeken Özdemir, betonlaşma, daraltılan dere yatakları ve yanlış şehir planlamasının sel riskini artırdığını vurguladı. Uzman isim, Ege Bölgesi için de yeni yağış dalgasına karşı uyarıda bulundu.