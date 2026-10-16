1 milyar euroluk kara para soruşturmasında gözaltı kararları! Murat Ağırel de listede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü kara para aklama ve suç örgütü soruşturmasında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gazeteci Murat Ağırel ile Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu isimler hakkında gözaltı kararı verildi. A Haber muhabiri Kadir Mercan’ın aktardığı bilgilere göre soruşturma, 1 milyar euroluk fonun yurt dışına çıkarılmasının planlandığı iddiasını da kapsıyor. Şüphelilere yönelik işlemler sürüyor.