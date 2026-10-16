Sel ve su baskını hasarı sigortadan karşılanır mı?

İstanbul’da sel ve su baskınlarının ardından araçları, evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar, hasarlarının karşılanıp karşılanmayacağını araştırıyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı’nın sorularını yanıtlayarak zorunlu trafik sigortası ile kasko arasındaki farkı, konut sigortasının kapsamını ve sigortasız araç sahiplerinin başvurabileceği hukuki yolları anlattı. Erdem, hasarların belgelenmesi ve sigorta şirketine süresi içinde bildirim yapılmasının önemini vurguladı.