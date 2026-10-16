-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Sel ve su baskını hasarı sigortadan karşılanır mı?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Sel ve su baskını hasarı sigortadan karşılanır mı?

İstanbul’da sel ve su baskınlarının ardından araçları, evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar, hasarlarının karşılanıp karşılanmayacağını araştırıyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı’nın sorularını yanıtlayarak zorunlu trafik sigortası ile kasko arasındaki farkı, konut sigortasının kapsamını ve sigortasız araç sahiplerinin başvurabileceği hukuki yolları anlattı. Erdem, hasarların belgelenmesi ve sigorta şirketine süresi içinde bildirim yapılmasının önemini vurguladı.

Önceki Video
İstanbul’daki sel tarihi Sadabad Camii’ni de vurdu
İstanbul’daki sel tarihi Sadabad Camii’ni de vurdu
Ayazağa’da selin yıkıcı bilançosu! Yollar çöktü iş yerleri çamur altında kaldı
Sonraki Video
Ayazağa’da selin yıkıcı bilançosu! Yollar çöktü iş yerleri çamur altında kaldı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar