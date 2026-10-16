Cevdet Yılmaz: Bütçemiz, refah ve dönüşüm bütçesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni’nde Türkiye ekonomisinin büyüme, enflasyon, ihracat ve istihdam hedeflerini açıkladı. 2027’de ekonomik büyümenin yüzde 4,2’ye yükselmesini, işsizlik oranının yüzde 8’e gerilemesini ve cari açığın yeniden yüzde 2’nin altına inmesini öngördüklerini belirten Yılmaz, bütçeyi “dayanıklılık, refah ve dönüşüm” bütçesi olarak nitelendirdi. Yılmaz, deprem bölgesinin yeniden imarı için 2023-2026 döneminde güncel fiyatlarla 5,4 trilyon lira harcandığını da bildirdi.