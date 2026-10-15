Burdur'da feci kaza! Otomobilin motoru yerinden fırladı: 1 ağır yaralı
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kontrolden çıkan araç yol kenarındaki dükkana çarptıktan sonra yeniden yola savruldu. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden koparak yol ortasına fırlarken, sürücü N.A.K. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.