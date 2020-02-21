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21.02.2020

İstanbul Bahçelievler'de tekstil fabrikasında yangın |Video

Bahçelievler'de bir tekstil firmasında çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu. Bahçelievler'de bir tekstil firmasında çıkan yangın söndürüldü

Bahçelievler Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı ve yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki tekstil firmasının tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, söz konusu tesiste maddi hasar oluştu.

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