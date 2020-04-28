Son dakika haberi... Antalya'da feci ölüm! Fotoğraf çektirmek isterken falezlere düştü |Video

Son dakika haberi... Antalya'da, arkadaşıyla gittiği parkta fotoğraf çektirmek isterken, 35 metre yükseklikteki falezlerden düşerek, yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina'nın (31), bu sırada arkadaşlarıyla telefondan görüntülü görüşme yaptığı ortaya çıktı. Suspitsina'nın, Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde polis olduğu öğrenildi.