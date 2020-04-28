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Antalya'da feci ölüm! Fotoğraf çektirmek isterken falezlere düştü
Antalya'da, arkadaşıyla gittiği parkta fotoğraf çektirmek isterken, 35 metre yükseklikteki falezlerden düşerek, yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina'nın (31), bu sırada arkadaşlarıyla telefondan görüntülü görüşme yaptığı ortaya çıktı. Suspitsina'nın, Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde polis olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 28.04.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 14:51
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