Antalya'da feci ölüm! Fotoğraf çektirmek isterken falezlere düştü

ARKADAŞI 0.79 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Larysa Kamalova ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan alkol testinde, Kamalova'nın 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Olesia Suspitsina ile Larysa Kamalova'nın cep telefonlarına ise incelenmek üzere el koyuldu.