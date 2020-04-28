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Antalya'da feci ölüm! Fotoğraf çektirmek isterken falezlere düştü

Antalya'da, arkadaşıyla gittiği parkta fotoğraf çektirmek isterken, 35 metre yükseklikteki falezlerden düşerek, yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina'nın (31), bu sırada arkadaşlarıyla telefondan görüntülü görüşme yaptığı ortaya çıktı. Suspitsina'nın, Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde polis olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 14:51
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Antalya'da feci ölüm! Fotoğraf çektirmek isterken falezlere düştü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki parka Ukraynalı arkadaşı Larysa Kamalova (29) ile birlikte gelen Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina, burada bir süre vakit geçirerek, alkol aldı.

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Antalya'da feci ölüm! Fotoğraf çektirmek isterken falezlere düştü

Fotoğraf çektirmek için park içindeki çitleri aşan Suspitsina, falezlerin üzerine çıktı. Larysa Kamalova fotoğrafını çektiği sırada dengesini kaybeden Suspitsina, 35 metre yükseklikten denize düştü.

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Antalya'da feci ölüm! Fotoğraf çektirmek isterken falezlere düştü

Olesia Suspitsina'nın düştüğünü gören Larysa Kamalova, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, deniz polisi ise denizde arama çalışmalarına başladı.

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Antalya'da feci ölüm! Fotoğraf çektirmek isterken falezlere düştü

Kamalova'nın, düştüğü yeri tarif etmesiyle deniz polisi, Suspitsina'yı buldu. Bota çıkarılan Suspitsina'nın, yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlendi. Botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen kadının cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Antalya'da feci ölüm! Fotoğraf çektirmek isterken falezlere düştü

ARKADAŞI 0.79 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Larysa Kamalova ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan alkol testinde, Kamalova'nın 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Olesia Suspitsina ile Larysa Kamalova'nın cep telefonlarına ise incelenmek üzere el koyuldu.