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Gökhan Baran'ın hayatı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla değişti
11 yaşında arkadaşlarıyla oyun oynarken girdiği elektrik trafosunda akıma kapılıp vücudunun büyük bir bölümü yanan Gökhan Baran (27), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisiyle ilgili talimatıyla hayatı değişti. Başkan Erdoğan'a teşekkür borcunun olduğunu söyleyen Gökhan Baran, "En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı külliyede ziyaret ederek teşekkür edip, şükranlarımı sunmak" dedi.