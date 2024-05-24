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Son dakika: Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok! Cezaların artırılmasını içeren kanun teklifi kabul edildi

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 24.05.2024 09:05
Güncelleme:24.05.2024 09:09
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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