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Enerji tesisinden alevler yükseldi

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Giriş: 18.05.2021 17:46
Güncelleme:18.05.2021 17:46
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki katı yakıtlı enerji santralinde yangın çıktı. Yaklaşık 15 gün önce de büyük bir yangının meydana geldi enerji santralindeki yoğun alevler nedeniyle henüz yangına müdahale edilemediği öğrenildi. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ | Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim oldu. Afyonkarahisar'da enerji santralinde yangına yoğun alevler nedeniyle henüz müdahale edilemiyor.

Yangın, Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde meydana geldi. Bugün saat 16.30 sıralarında tesisin cüruf diye adlandırılan ve neredeyse tamamı ağaç köklerinden oluşan açık deposunda çıkan yangına aşırı alevler nedeniyle henüz müdahale edilemezken, rüzgarın da etkisi ile yangın bir anda büyüdü.

Yüzlerce metrekarelik alanı saran alevleri söndürmek için Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçeleri ile belde belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev ve dumanların kilometrelerce öteden görüldüğü yangın nedende çalışanların canını zor kurtardığı öğrenildi. Aynı enerji santralinde bundan 15 gün öncede yangın meydana gelmiş ve 4.5 milyon TL'lik 30 bin ton hammadde zarar görmüştü.

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