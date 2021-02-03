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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Ektiklerini toplarken dehşete düştü! Yılana ve cadıya benzeyen...

Son dakika: Ektiklerini toplarken dehşete düştü! Yılana ve cadıya benzeyen...

İHA
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Giriş: 03.02.2021 10:57
Güncelleme:03.02.2021 11:20
Son dakika haberi... Hatay'da çiftçilik yapan Süheyla Özkurt kendi ektiği biberlerini toplarken gördükleri karşısında dehşete düştü. Özkurt, "Ben ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum" dedi. Bakın yılana ve cadıya benzettiği o şey ne çıktı?

Son dakika haberi... Hatay'da çiftçilik yapan Süheyla Özkurt kendi ektiği biberlerini toplarken gördükleri karşısında dehşete düştü. Özkurt, "Ben ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum" dedi. Bakın yılana ve cadıya benzettiği o şey ne çıktı?

Çiftçi kadın ektiklerini toplarken dehşete düştü! Yılana ve cadıya benzeyen... ÇİFTÇİ KADIN EKTİKLERİNİ TOPLARKEN DEHŞETE DÜŞTÜ! YILANA VE CADIYA BENZEYEN...
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Dehşete düştü! Yılana ve cadıya benzeyen...
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