Son dakika: Ektiklerini toplarken dehşete düştü! Yılana ve cadıya benzeyen...

Son dakika haberi... Hatay'da çiftçilik yapan Süheyla Özkurt kendi ektiği biberlerini toplarken gördükleri karşısında dehşete düştü. Özkurt, "Ben ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum" dedi. Bakın yılana ve cadıya benzettiği o şey ne çıktı?

Son dakika haberi... Hatay'da çiftçilik yapan Süheyla Özkurt kendi ektiği biberlerini toplarken gördükleri karşısında dehşete düştü. Özkurt, "Ben ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum" dedi. Bakın yılana ve cadıya benzettiği o şey ne çıktı?