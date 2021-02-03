Çiftçi kadın ektiklerini toplarken dehşete düştü! Yılana ve cadıya benzeyen...

Özkurt yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde bir biber gördüğünü belirterek, "Mevsimin son biber hasadını yapıyordum, bahçeyi temizleyip yeni sezona geçeceğiz. Biberleri toplarken bunları gördüm ve dehşete düştüm. Biri yılana biri de cadıya benziyor. Belirli aralıklarda gördüm, aynı dalda değildi. Hormon veya kimyasal kesinlikle kullanmıyorum. Evimde yaptığım karışımlarla ben bitkilerimi yetiştiriyorum, yetiştirmeye çalışıyorum." dedi.