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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Çiftçi kadın ektiklerini toplarken dehşete düştü! Yılana ve cadıya benzeyen... Çiftçi kadın ektiklerini toplarken dehşete düştü! Yılana ve cadıya benzeyen... Son dakika haberi... Hatay'da çiftçilik yapan Süheyla Özkurt kendi ektiği biberlerini toplarken gördükleri karşısında dehşete düştü. Özkurt , "Ben ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum" dedi. Bakın yılana ve cadıya benzettiği o şey ne çıktı? Giriş Tarihi: 03.02.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 11:20
Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Süheyla Özkurt ektiği biberleri toplarken dehşete düştü.
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Bu biberin diğer biberlerden farklı olduğunu gören Özkurt, şaşkınlık içerisinde kaldı.
Mevsimin son hasadını gerçekleştiren Özkurt ilk olarak tedirgin olurken, daha sonra biberi inceleyince şaşırdı.
Özkurt yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde bir biber gördüğünü belirterek,
"Mevsimin son biber hasadını yapıyordum, bahçeyi temizleyip yeni sezona geçeceğiz. Biberleri toplarken bunları gördüm ve dehşete düştüm. Biri yılana biri de cadıya benziyor. Belirli aralıklarda gördüm, aynı dalda değildi. Hormon veya kimyasal kesinlikle kullanmıyorum. Evimde yaptığım karışımlarla ben bitkilerimi yetiştiriyorum, yetiştirmeye çalışıyorum." dedi. "ŞOK OLDUM"
Özkurt,
"Ben şok oldum, komşularıma da gösterdiğimde onlar da şok oldu. Allah'ın şekillendirdiği biber. İlk önce şaşırıp, korktum. Gözü, ağzı, dili var, ben ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Doğal bahçemde, doğal ürünlerle, doğal gübrelerle, karışımlarla yaptığım ve atalık tohumundan yetiştirdiğim biberler farklı şekillerde oluştu. Neye yoracağımıza bende bilmiyorum" ifadelerini kullandı.