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Son dakika: Eczane çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi geldi! Peki İstanbul'da eczaneler pazar günü açık mı? |Video
Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'de eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada eczanelerin çalışma saatleri pazar günü hariç 09.00-18.00 olarak açıklandı.
İŞTE VALİ YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMASI
#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.
#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.#EvindeKalİstanbul🏠 pic.twitter.com/HMx0eyHrG8— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2020
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