02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Eczane çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi geldi! Peki İstanbul'da eczaneler pazar günü açık mı? |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
02.04.2020

Son dakika: Eczane çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi geldi! Peki İstanbul'da eczaneler pazar günü açık mı? |Video

Son dakika haberi... Eczane çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi geldi. Yeni tip koronavirüs küresel salgını nedeniyle İstanbul'de eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada eczanelerin çalışma saatleri pazar günü hariç 09.00-18.00 olarak açıklandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'de eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada eczanelerin çalışma saatleri pazar günü hariç 09.00-18.00 olarak açıklandı.

İŞTE VALİ YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMASI
#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.#EvindeKalİstanbul🏠 pic.twitter.com/HMx0eyHrG8

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2020

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Eczane çalışma saatlerine korona düzenlemesi
Eczane çalışma saatlerine korona düzenlemesi
5 bin 528 vatandaşımız ülkemizi getirdik
"5 bin 528 vatandaşımız ülkemizi getirdik"
İstanbul'da esrarengiz ölüm!
İstanbul'da esrarengiz ölüm!
Hatay'daki kaza anı kameralara yansıdı!
Hatay'daki kaza anı kameralara yansıdı!
Korona şüphelisi hastaneyi birbirine kattı
Korona şüphelisi hastaneyi birbirine kattı
ABD’li acil tıp uzmanının isyanı!
ABD’li acil tıp uzmanının isyanı!
Son dakika: Hatay İskenderun'da feci kaza!
Son dakika: Hatay İskenderun'da feci kaza!
At beni kaçırdı
"At beni kaçırdı"
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için gözyaşları sel oldu
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için gözyaşları sel oldu
'Corona' partisini yapan kişi konuştu!
'Corona' partisini yapan kişi konuştu!
Skandal parti! Tek tek dizilip ceza kesildi
Skandal parti! Tek tek dizilip ceza kesildi
Tüm dünya izledi! İlginç korona uyarısı
Tüm dünya izledi! İlginç korona uyarısı
Daha Fazla Video Göster