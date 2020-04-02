Son dakika: Eczane çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi geldi! Peki İstanbul'da eczaneler pazar günü açık mı? |Video

Son dakika haberi... Eczane çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi geldi. Yeni tip koronavirüs küresel salgını nedeniyle İstanbul'de eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada eczanelerin çalışma saatleri pazar günü hariç 09.00-18.00 olarak açıklandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'de eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada eczanelerin çalışma saatleri pazar günü hariç 09.00-18.00 olarak açıklandı.

İŞTE VALİ YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMASI

#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.