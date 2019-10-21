21 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.10.2019

Son dakika: Dehşet evi! Pendik'te kan donduran olay

Pendik'teki evlerinde bir kocanın, silahla ateş ederek karısını öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş edip intihar ettiği iddia edildi. Genç çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aytaç Durak'ın sabah saatlerinde avukatına "Karımı öldürdüm, kendimi de öldüreceğim. Polise bilgi ver" şeklinde mesaj attığı öğrenildi. Olay, bugün sabah saatlerinde Pendik Yenişehir'de bulunan lüks sitedeki bir evde meydana geldi. Bir kişinin eşini silahla vurup intihar girişiminde bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Özden(38) ve Aytaç Durak(40) çiftinin yaşadığı evin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, 2 yıl önce evlenen Durak çiftini yatak odasında başlarından vurulmuş halde buldu.

Olayda kullanılan silahı ise Aytaç Durak'ın elinde gören polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Durak çiftinin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı çalışmalarda "Bu kararı ikimiz aldık" yazılı bir not buldu. Yapılan incelemelerin ardından Durak çiftinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Aytaç Durak'ın sabah saatlerinde avukatına "Karımı öldürdüm, kendimi de öldüreceğim. Polise bilgi ver" şeklinde mesaj attığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dehşet evi! Pendik'te kan donduran olay
Dehşet evi! Pendik'te kan donduran olay
Dehşet anları kamerada: Ellerine ne geçtiyse attılar
Dehşet anları kamerada: Ellerine ne geçtiyse attılar
Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarını korkuttu
Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarını korkuttu
Şehit Muhammed Önek memleketi Gaziantep’te tekbirlerle uğurlandı
Şehit Muhammed Önek memleketi Gaziantep’te tekbirlerle uğurlandı
Konya'da iki grup birbirine girdi!
Konya'da iki grup birbirine girdi!
İstanbul'da pitbull dehşeti! Parkta oynayan 7 yaşındaki çocuk...
İstanbul'da pitbull dehşeti! Parkta oynayan 7 yaşındaki çocuk...
Beylikdüzü'nde eski koca dehşeti kamerada
Beylikdüzü'nde eski koca dehşeti kamerada
Yoldan geçerken üstlerine kurşun yağdı
Yoldan geçerken üstlerine kurşun yağdı
Teröristlerin İHA ve SİHA'larla enselerindeyiz
Teröristlerin İHA ve SİHA'larla enselerindeyiz
Domuz sürüsü güpegündüz ilçe merkezine indi
Domuz sürüsü güpegündüz ilçe merkezine indi
İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz o anlar kamerada!
İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz o anlar kamerada!
Fuhuşun şifresi lüks araba
Fuhuşun şifresi "lüks araba"
Daha Fazla Video Göster